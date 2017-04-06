В южноуральском селе «Газель» придавила 10-летнего мальчика

Публикации за 06.04.17

В Ашинском районе школьник попал под колеса «Газели».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожный инцидент произошел в поселке Кропачево возле дома №66 по улице Пушкина. Возвращаясь из школы, 10-летний мальчик пытался перейти проезжую часть. Стоя у края обледенелой дороги, ребенок поскользнулся и угодил прямо под машину.

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В результате происшествия юный пешеход получил телесные повреждения, сообщает газета «Стальная искра». После медицинского осмотра школьника направили на амбулаторное лечение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Челябинск, Юлия Димова

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