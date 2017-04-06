Иномарка снесла светофор и вылетела на тротуар в Челябинске

Публикации за 06.04.17

В Челябинске иномарка после столкновения снесла светофор и вылетела на тротуар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Курчатовском районе города, недалеко от ТК «Орбита». Фотографии последствий ДТП появились в социальных сетях.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

На Свердловском тракте лоб в лоб столкнулись две иномарки – «Лифан» и «Черри». Удар был такой силы, что один из автомобилей отбросило на тротуар. Машина сбила светофор, пронеслась через пешеходную зону и вылетела на парковку. Иномарке всего нескольких метров не хватило до расположенной здесь остановки общественного транспорта.

К счастью, никто в результате аварии не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.04.17

В южноуральском селе «Газель» придавила 10-летнего мальчика. / В Челябинске вырубили целую аллею здоровых кленов. / Чиновник из Уйского района отделался штрафом за нарушение закона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»