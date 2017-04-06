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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

До Южного Урала добралась весна: на выходных потеплеет до +14

До Южного Урала добралась весна: на выходных потеплеет до +14

К концу недели в Челябинской области потеплеет до +14.

Как сообщили РИА в Челябинском ЦГМС, в выходные на Южный Урал придет по-настоящему весенняя погода.

Уже в пятницу, 7 апреля, ночью ожидается -3, +2 градуса Цельсия, в низинах – до -7. Днем столбик термометра поднимется к отметкам +7, +12. В субботу и воскресенье дневные температуры еще подрастут – до 9-14 градусов выше нуля. Однако в регионе будет по-прежнему ветрено – скорость ветра будет достигать 5-10 метров в секунду, порывами – до 16 метров в секунду.

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Придет весна и в Челябинск. Ближайшей ночью здесь ожидается 0, -2. Днем потеплеет до +10, +12. В ночь на субботу синоптики не исключают плюсовых температур: -1, +1 градус Цельсия. Днем столбик термометра поднимется до +11, +13. На ночь с субботы на воскресенье в гидрометцентре прогнозируют температуру 0, +2, а днем в городе будет +12, +14.

Челябинск, Виктор Елисеев

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