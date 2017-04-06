В Челябинске участника антикоррупционного митинга оштрафовали на 10 тысяч рублей / Дело организатора вернули в полицию

Публикации за 06.04.17

В Челябинске начались суды над участниками акции против коррупции.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда, сегодня вынесено постановление по административному делу в отношении 41-летнего горожанина, задержанного 26 марта за участие в несанкционированном митинге в сквере на Алом поле. Обвиняемый в нарушении порядка проведения массового мероприятия оштрафован на 10 тысяч рублей. Слушания по административным делам в отношении еще двух активистов пройдут сегодня.

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Напомним, митинг против коррупции в высших органах власти собрал в центре южноуральской столицы не менее тысячи горожан. Мероприятие, не согласованное с городской администрацией, получило статус «народных гуляний». Пришедшие на митинг челябинцы устроили настоящее шествие по пешеходной Кировке, скандируя лозунги: «Димон, пошел вон!», «Власть – это мы!». После завершения протестной акции полиция задержала более десятка активистов, в том числе организатора акции – правозащитника Алексея Табалова. Впоследствии в отношении некоторых участников были составлены административные протоколы, других вызывали на допрос путем поквартирного обхода. В свою очередь, координатора челябинского штаба Навального обвинили в организации несанкционированного пикета. Согласно показаниям полицейских, Табалов «стоял на трибуне и выкрикивал антиправительственные лозунги», «делал фотоснимки, давал интервью журналистам и блогерам, постоянно улыбался и был доволен».

В суде собранные полицейскими доказательства вины общественника пока не оценили. Административное дело в отношении Табалова возвращено в отдел полиции Центрального района для устранения допущенных в протоколе нарушений, препятствующих его рассмотрению.

Челябинск, Юлия Димова

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