Не забудьте предупредить кондуктора: в Челябинске представили Единый транспортный билет

Публикации за 06.04.17

В Челябинске презентовали Единый бесплатный пересадочный билет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, новый тарифный план «Единый бесплатный пересадочный билет» действует на базе городской транспортной карты.

«На текущий момент порядка 40 тысяч транспортных карт повседневно используется в городском транспорте. Особенность нового тарифа состоит в том, что за 20 рублей пассажир может осуществить любое число пересадок за час», – сказал начальник управления транспорта Роман Болотов. Приобретая билет на любом муниципальном маршруте, пассажир получает право в течение 60 минут совершать неограниченное количество пересадок в трамваях, троллейбусах и автобусах Челябинска, отметили в пресс-службе.

При этом горожанам необходимо помнить: чтобы получить возможность пересаживаться с маршрута на маршрут, нужно обязательно предупредить о своем желании кондуктора. Иначе при каждой следующей пересадки деньги с транспортной карты будут заново списываться согласно стоимости поездки, на которую запрограммирована карта.

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Готовы присоединиться к новому тарифу и частные перевозчики. С некоторыми из них мэрия продолжает переговоры. В муниципалитете рассчитывают, что ряд маршрутных такси присоединится к нововведению уже в следующем месяце. Они также будут оснащены соответствующими терминалами. Правда, в отличие от муниципального транспорта, при каждой пересадке с транспортной карты будут списываться дополнительные 10 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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