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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

Ученые: экологическую ситуацию в Челябинске вообще никто не контролирует

Ученые: экологическую ситуацию в Челябинске вообще никто не контролирует

Южноуральцы считают, что экологический мониторинг бесполезен.

Как передает корреспондент РИА , лишь каждый десятый эксперт заявил, что экологический мониторинг в Челябинской области проводится регулярно. Таковы итоги очередного опроса, проведенного социологами РАНХиГС.

Отметим, что большинство из 10,8% давший такой ответ – государственные и муниципальные служащие. 67,6% экспертов все же признали, что мониторинг проводится. Однако он бесполезен, уверены участники опроса: многие экологические проблемы остаются без внимания. Такой ответ чаще остальных выбирали представители общественных организаций, СМИ, культуры и образования.

16,2% уверены, что состояние окружающей среды вообще никто не контролирует. В основном, так считают эксперты, представляющие малый бизнес и, что примечательно, ученые.

«Новый День – Челябинск» , и

В экспертном опросе приняли участие 37 представителей следующих сфер деятельности: государственные и муниципальные служащие, представители политико-административной элиты и бизнес-структур, члены и руководители общественных организаций, журналисты, работники сферы культуры и образования, учёные.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.04.17

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