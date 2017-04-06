Ученые: экологическую ситуацию в Челябинске вообще никто не контролирует

Публикации за 06.04.17

Южноуральцы считают, что экологический мониторинг бесполезен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь каждый десятый эксперт заявил, что экологический мониторинг в Челябинской области проводится регулярно. Таковы итоги очередного опроса, проведенного социологами РАНХиГС.

Отметим, что большинство из 10,8% давший такой ответ – государственные и муниципальные служащие. 67,6% экспертов все же признали, что мониторинг проводится. Однако он бесполезен, уверены участники опроса: многие экологические проблемы остаются без внимания. Такой ответ чаще остальных выбирали представители общественных организаций, СМИ, культуры и образования.

16,2% уверены, что состояние окружающей среды вообще никто не контролирует. В основном, так считают эксперты, представляющие малый бизнес и, что примечательно, ученые.

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В экспертном опросе приняли участие 37 представителей следующих сфер деятельности: государственные и муниципальные служащие, представители политико-административной элиты и бизнес-структур, члены и руководители общественных организаций, журналисты, работники сферы культуры и образования, учёные.

Челябинск, Виктор Елисеев

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