Купаться запрещено: в Челябинске инвалидам не продают билеты в бассейн

Публикации за 06.04.17

Челябинские спортивно-оздоровительные учреждения не доступны для инвалидов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», многочисленные нарушения прав горожан с ограниченными возможностями здоровья зафиксировали эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе выездного мониторинга реализации программы «Доступная среда».

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По данным общественников, на протяжении пяти лет слабовидящие челябинцы и инвалиды-колясочники не могут попасть во врачебно-физкультурный диспансер, располагающийся на улице Труда. При этом сотрудники диспансера полагают, что помощь в подъеме и спуске таким посетителям должны оказывать сопровождающие лица.

«Это учреждение с целью получения медицинской справки посещают инвалиды, участвующие в соревнованиях по различным видам спорта. Сегодня только одному инвалиду-колясочнику удалось добраться до регистратуры и узнать, что документы пациентов, пришедших на прием, утеряны и для их восстановления необходимо повторно предъявить полученные справки, – рассказывает сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгений коробейников. – Однако больше всего удручает агрессивное отношение медперсонала. В учреждении не стесняются хамить и говорить на повышенных тонах. В таких условиях параспорту на Южном Урале развиваться крайне сложно».

Еще одно грубое ущемление прав инвалидов зафиксировано в водноспортивном комплексе «Ариант» на улице Российской. Там колясочникам и вовсе отказались продавать билеты в бассейн без объяснения причин.

В разговоре с активистами мужчина, представившийся руководителем учреждения, лишь пояснил, что размеры турникета на входе в комплекс не соответствуют размерам инвалидной коляски. По его словам, прокуратура уже вынесла предписание с целью устранения допущенных нарушений. Также собеседник отметил, что ответственность за недопуск инвалидов в бассейн лежит на собственнике здания, а они являются арендаторами.

В целом, за прошедший месяц проведен мониторинг доступности 19 спортивных объектов Челябинска. Ни один из них не соответствует стандартам безбарьерной среды. помимо прочих, абсолютно недоступными для инвалидов оказались спортивные комплексы Южно-Уральского государственного университета, «Металлург», «Локомотив», дворцы спорта ЧЭМК, «Надежда», «Юность» и бассейн «Юбилейный».

В ближайшее время материалы проверки будут переданы в областной Роспотребнадзор, прокуратуру и профильные министерства региона.

Челябинск, Юлия Димова

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