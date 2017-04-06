Снова чупакабра? Южноуральцы пожаловались на нападение таинственного зверя

Публикации за 06.04.17

Неизвестное животное напало на частное подворье в Каслинском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», почти две сотни домашних птиц пострадали от неизвестного хищника в Каслинском районе.

По рассказам местных жителей, животное сумело пробраться на частную территорию, где содержались цыплята и петухи различных пород. Зверь буквально разорвал обшивку сарая. Селяне говорят, что на следующее утро после этого происшествия соседский пес буквально плакал. Всю ночь собака не лаяла, а после стала вести себя совсем странно.

«Птицы у нас всю зиму жили в поликарбонатных теплицах, ничего такого не происходила, – цитирует «Первый областной» одну из местных жительниц. – Птица породная: венгерский великан, орпингтон, брама, большое количество цыплят. И вот однажды утром две теплицы оказались открытыми, на курицах следы побоев, вся птица мертвая. У некоторых птиц откусаны лапы и съедены крылья. Какое-то животное устроило в теплицах бойню».

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Примечательно, что попасть в соседнюю теплицу с гусями зверь не сумел. Утром были найдены несколько выживших цыплят, которые забрались в самые отдаленные места, однако хозяйству все равно причинен серьезный ущерб.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 06.04.17

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