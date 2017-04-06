Кондитерскую фабрику вице-спикера Челябинской городской Думы хотят признать банкротом

Публикации за 06.04.17

Поставщики кондитерской фабрики челябинского депутата требуют признать ее банкротом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в арбитражный суд Челябинской области поступило заявление с требованием признать банкротом кондитерскую фабрику «Фантэль», принадлежащую заместителю председателя Челябинской городской Думы по работе с общественностью и предпринимательским сообществом Илье Мительману.

Иску предшествовали разбирательства между предприятием и компаниями «Русагроторг» из Брянской области и «Арикон» из Челябинска, пишет «КоммерсантЪ». Суд удовлетворил требование первой о взыскании с «Фантель» задолженности за поставленные товары в сумму 273 500 рублей. «Арикону» предприятие депутата обязано выплатить около 222 тысяч рублей за поставленные фабрике ингредиенты для кондитерской и хлебопекарной промышленности.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Напомним, компания «Фантэль» занимается производством печенья, сухарей, кондитерских изделий, пирожных, тортов, бисквитов и прочего. Согласно информации «СПАРК», по итогам 2015 года выручка предприятия составила 3 миллиона рублей, чистая прибыль установилась на отметке в 171 тысяча рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 06.04.17

Снова чупакабра? Южноуральцы пожаловались на нападение таинственного зверя. / Уральский филиал «МегаФон Ритейл» возглавил Алексей Быков. / Купаться запрещено: в Челябинске инвалидам не продают билеты в бассейн. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»