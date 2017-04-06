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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

Цивилизация: в Челябинске появился первый современный остановочный комплекс (ФОТО)

Цивилизация: в Челябинске появился первый современный остановочный комплекс (ФОТО)

Цивилизация: в Челябинске появился первый современный остановочный комплекс

Челябинск, Апрель 06 (Новый День, Виктор Елисеев, Николай Бутов) – В Челябинске открылся первый в городе современный остановочный комплекс.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, с сегодняшнего дня он уже доступен пассажирам общественного транспорта на остановке «Публичная библиотека».

Новый День: Цивилизация: в Челябинске появился первый современный остановочный комплекс (ФОТО)

Проект многофункционального комплекса утвердили еще прошлой осенью, на его реализацию ушло почти полгода. Павильон оснащен солнечными панелями, призванными вырабатывать часть энергии, необходимой для функционирования оборудования. Внутри установлены скамейки с автоматическим подогревом, он включается при температуре ниже +5 градусов. Само помещение оснащено информационным табло, где пассажиры могут почитать главные новости Челябинска, посмотреть афишу и узнать погоду.

Кроме того, в электронную панель встроен путеводитель. С его помощью можно познакомиться с достопримечательностями города и спланировать маршрут следования: как на общественном транспорте, так и пеший. Также в павильоне создана зона Wi-Fi, снабженная розетками для подзарядки мобильных устройств.

«Новый День – Челябинск» , и

Объект выполнен из закаленного стекла, защищен от вандалов специальными покрытиями, препятствующими нанесению граффити и наклейке объявлений.

[[Хроника превращения обычной остановки в современную]]

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29 марта 2017
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5 апреля 2017 года
Новый День: Цивилизация: в Челябинске появился первый современный остановочный комплекс (ФОТО)
Новый День: Цивилизация: в Челябинске появился первый современный остановочный комплекс (ФОТО)

Челябинск. Другие новости 06.04.17

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