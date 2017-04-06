Жарко и сухо: Гидрометцентр дал долгосрочный прогноз для Южного Урала

Публикации за 06.04.17

Российские синоптики обещают жителям Южного Урала засушливый июнь и жару в июле. Долгосрочный прогноз по осадкам и температуре воздуха с вероятностью около 69% -72% был подготовлен специалистами Гидрометцентра России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в период с апреля по сентябрь 2017 года на Урале ожидается температура воздуха в среднем выше нормы, а вот осадков, напротив, будет меньше привычного. Текущий месяц не удивит жителей Челябинской области природными катаклизмами, зато май синоптики обещают довольно засушливый, что может привести к повышению пожарной опасности.

Малое количество осадков ожидается и в первый месяц лета, но существенных отклонений от привычных для региона средних температур в июне не предвидится.

По-настоящему летняя жара начнется в июле, когда, судя по прогнозам, показатели столбиков термометров на несколько градусов превысят климатическую норму.

На август Гидрометцентр прогнозирует погоду, полностью соответствующую средневзвешенным многолетним показателям. Наконец, в сентябре, полагают метеорологи, жители Южного Урала смогут насладиться аномальным для этого месяца теплом.

Челябинск, Олег Кирьянов

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