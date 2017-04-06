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Публикации за 06.04.17

Южноуральские дальнобойщики: Полиция перешла к угрозам

Южноуральские дальнобойщики: Полиция перешла к угрозам

Полиция пытается заставить южноуральских дальнобойщиков покинуть место стоянки под Челябинском.

Как передает корреспондент РИА , власти Красноармейского района официально отказали перевозчикам в продолжении пикета. Об этом рассказал координатор Объединения перевозчиков России Сергей Малевский.

Более того, организатора акции протеста пытались привлечь к ответственности за проведение несанкционированного пикета. «Приехали полицейские из отдела по борьбе с экстремизмом, пригласили меня на беседу якобы с целью помочь нам в дальнейшей организационной работе, – рассказал Сергей Малевский. – Но в итоге у меня потребовали написать объяснение по факту организации несанкционированного пикета. При этом заставили выключить мобильный телефон, на что не имели права. Поводом для обвинений послужили 4 флага нашего объединения, которые в полиции объявили агитацией, а также мое общение с журналистами».

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Кроме того, на лидера южноуральских дальнобойщиков попытались составить административный протокол, однако Сергей Малевский успел созвониться с юристами. Они объяснили, что, раз полицейские не составили на месте протокол задержания, ни о каком административном нарушении не может быть и речи. После этого полиция перешла к угрозам, обещая вернуться и начать «прессовать» оставшихся на месте стоянки водителей.

Несмотря на это, акция протеста продолжается. С машин вслед за плакатами (их убрали еще вчера) сняли флаги объединения. Однако фуры продолжают стоять. Возобновлять перевозки водители не собираются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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