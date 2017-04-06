Челябинка расправилась с подругой, заигрывавшей с ее супругом

Публикации за 06.04.17

В Челябинске флирт с мужем подруги закончился для гостьи кровавой расправой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Калининский районный суд Челябинска признал местную жительницу виновной в убийстве ее подруги.

Как выяснилось, женщина из жалости пустила знакомую пожить в ее квартире. Однако гостья проявила неблагодарность: по словам челябинки, она постоянно флиртовала с ее супругом. Во время очередных посиделок со спиртным женщины повздорили, разъяренная хозяйка схватила нож и нанесла приятельнице не менее 15 ударов. Ранения оказались смертельными.

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«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел частичное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, неудовлетворительное состояние здоровья Марии Ш., а также противоправное провоцирующее поведение потерпевшей, – цитирует U24.ru консультанта Калининского районного суда Ларису Аверьянову. – Суд назначил челябинке наказание в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Челябинск, Виктор Елисеев

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