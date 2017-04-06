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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

Прокурор запросил для челябинки, убившей бойфренда за предложение расстаться, 9 лет тюрьмы

Прокурор запросил для челябинки, убившей бойфренда за предложение расстаться, 9 лет тюрьмы

В Челябинске начался суд над девушкой, жестоко расправившейся с возлюбленным.

Как сообщили агентству в пресс-службе Курчатовского районного суда, сегодня в суде завершились прения сторон по уголовному делу об убийстве молодого челябинца.

Напомним, преступление произошло в октябре прошлого года. Парень вместе с друзьями отдыхал в кафе на улице Бейвеля, когда к нему подъехала его бывшая. На протяжении несколько месяцев челябинец пытался расстаться с ревнивой подругой, однако девушка не унималась.

В очередной раз поссорившись при встрече, пара продолжила ругаться на улице. Молодой человек вновь предложил подруге закончить отношения, на что та достала из сумки нож и четыре раза ударила им обидчика. Ранения оказались смертельными.

Вскоре девушку задержали. По итогам судебно-психиатрической экспертизы обвиняемую в убийстве признали вменяемой.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе судебного заседания челябинка во все созналась и попросила прощения у родственников бойфренда. Гособвинитель запросил для подсудимой 9 лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой родителям парня 3 миллионов рублей в счет компенсации морального вреда.

В свою очередь адвокат настаивал на необходимости переквалифицировать действия подзащитной с части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ – «Умышленное убийство» на часть 1 статьи 108 УК РФ – «Убийство, совершенное с превышением допустимых пределов необходимой самообороны». В этом случае девушке грозит лишь до двух лет тюрьмы.

Оглашение приговора в Курчатовском районном суде состоится 11 апреля.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.04.17

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