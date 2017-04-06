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Челябинск

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Публикации за 06.04.17

Челябинский школьник придумал ЭКГ-футболку

Челябинский школьник придумал ЭКГ-футболку

Учащийся челябинского лицея разработал футболку для контроля за работой сердца.

Как передает корреспондент агентства , инновационное изобретение школьник представил на всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее».

ЭКГ-футболка снабжена специальными электродами на основе токопроводящей ткани, а также микрочипом, позволяющим регистрировать разность потенциалов в процессе сокращения сердечной мышцы.

«Новый День – Челябинск» , и

По замыслу автора, результаты измерений в режиме реального времени поступают на подключенный к медтехнике смартфон. Затем с помощью специальной программы проводится оценка и анализ данных.

В случае отклонения от нормы пациент получает рекомендации в виде обращения за консультацией к кардиологу.

В ближайшем будущем выпуск ЭКГ-футболок планируется запустить в массовое производство, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.04.17

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