В Челябинске легковушка провалилась в яму (ФОТО)

Публикации за 06.04.17

На северо-западе Челябинска иномарка застряла в глубокой яме.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожное ЧП произошло сегодня около 17 часов в жилом дворе на улице Чичерина. Автоледи за рулем Nissan пыталась проехать огромную лужу и случайно угодила в спрятанную под водой ловушку.

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Дыра в асфальте оказалась настолько глубокой, что переднее правое колесо иномарки буквально провалилось под землю, а левое заднее – повисло в воздухе.

Фотографии сообщества Регион-74 | Челябинск

По ословам местных жителей, яма на проезжей части образовалась именно в том месте, где ранее проводились подземные работы. «Коммунальщики там трубы меняли, вот грунт отошел и провалился», – прокомментировал ситуацию очевидец.

Челябинск, Юлия Димова

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