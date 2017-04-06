NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 06.04.17

В Челябинске легковушка провалилась в яму (ФОТО)

В Челябинске легковушка провалилась в яму (ФОТО)

На северо-западе Челябинска иномарка застряла в глубокой яме.

Как передает корреспондент агентства , дорожное ЧП произошло сегодня около 17 часов в жилом дворе на улице Чичерина. Автоледи за рулем Nissan пыталась проехать огромную лужу и случайно угодила в спрятанную под водой ловушку.

«Новый День – Челябинск» , и

Дыра в асфальте оказалась настолько глубокой, что переднее правое колесо иномарки буквально провалилось под землю, а левое заднее – повисло в воздухе.

Новый День: В Челябинске иномарка провалилась в яму (ФОТО)

Новый День: В Челябинске иномарка провалилась в яму (ФОТО)

Фотографии сообщества Регион-74 | Челябинск

По ословам местных жителей, яма на проезжей части образовалась именно в том месте, где ранее проводились подземные работы. «Коммунальщики там трубы меняли, вот грунт отошел и провалился», – прокомментировал ситуацию очевидец.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.04.17

Челябинский школьник придумал ЭКГ-футболку. / Прокурор запросил для челябинки, убившей бойфренда за предложение расстаться, 9 лет тюрьмы. / Челябинка расправилась с подругой, заигрывавшей с ее супругом.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter