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Публикации за 07.04.17

В Челябинской области топ-менеджер коммунального предприятия присвоила почти 100 тысяч рублей

В Челябинской области топ-менеджер коммунального предприятия присвоила почти 100 тысяч рублей

Топ-менеджер муниципального коммунального предприятия в Карталинском районе увела из казны предприятия почти 100 тысяч рублей.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции муниципального отдела МВД «Карталинский».

Жительница района, входившая в состав руководства муниципального предприятия ЖКХ одного из сельских поселений, вместо того, чтобы направить выделенные бюджетом 94 тысячи рублей на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, положила деньги себе в карман.

«Новый День – Челябинск» , и

В отношении подозреваемой следственным отделом МО МВД «Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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