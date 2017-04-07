В Челябинской области топ-менеджер коммунального предприятия присвоила почти 100 тысяч рублей

Публикации за 07.04.17

Топ-менеджер муниципального коммунального предприятия в Карталинском районе увела из казны предприятия почти 100 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции муниципального отдела МВД «Карталинский».

Жительница района, входившая в состав руководства муниципального предприятия ЖКХ одного из сельских поселений, вместо того, чтобы направить выделенные бюджетом 94 тысячи рублей на модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, положила деньги себе в карман.

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В отношении подозреваемой следственным отделом МО МВД «Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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