В Челябинске многотонная фура раздавила механика во время ремонта

Публикации за 07.04.17

Автомеханик из Челябинска погиб под грузовиком в гараже.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, трагедия произошла вчера, 6 апреля, в одном из гаражей Металлургического района.

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Во время ремонта большегруз пришел в движение и придавил к верстаку одного из механиков гаража. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Также был погнут бампер грузовика и раздавлен металлический ящик на стене.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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