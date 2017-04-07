В Магнитогорске из-за детской сумки остановили движение трамваев

Публикации за 07.04.17

Пассажиров магнитогорского трамвая эвакуировали из-за подозрительной сумки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера утром. Видео с места происшествия магнитогорцы опубликовали в социальных сетях.

По словам автора кондуктора, в салоне трамвая обнаружили бесхозную детскую сумку. По всей видимости, ее забыл ехавший на этом месте школьник.

Пассажиров спешно эвакуировали из транспортного средства. На место вызвали полицию и экстренные службы. Движение трамваев было на время остановлено.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Сами южноуральцы в комментариях к видео отметили, что после теракта в метро Санкт-Петербурга стали внимательнее и осторожнее относиться к подозрительным находках. «Еще недели две назад в маршрутке рюкзак со второй обувью передала, кто-то забыл. Думаю, на этой неделе, если что-либо найду, вряд ли прикоснуться захочется», – написала одна из участниц сообщества.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.17

В Челябинске многотонная фура раздавила механика во время ремонта. / В Челябинской области топ-менеджер коммунального предприятия присвоила почти 100 тысяч рублей. / 07 апреля ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»