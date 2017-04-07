Жителям Челябинска больше не придется ездить за чешской визой в Екатеринбург

Публикации за 07.04.17

Челябинцам станет проще получить визу в Чешскую Республику.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, 11 апреля в Челябинске откроется сервисный визовый центр, который наряду с консульскими учреждениями уполномочен принимать от граждан заявления на оформление виз в Чешскую Республику.

Компания «VFSGlobal», открывающая свой офис в Челябинске, является единственной аккредитованной организацией на территории России, которая уже на протяжении многих лет позволяет поддерживать стабильно высокий поток российских туристов в Чехию, отметили в мэрии.

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«Визовые центры компании открыты во всех крупных городах страны. Теперь он открывается и в Челябинске. Уверен, что благодаря этому, процедура получения чешской визы станет для жителей города и области более удобной и необременительной» – отмечает представитель Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге.

Челябинск, Виктор Елисеев

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