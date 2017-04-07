NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 07.04.17

На Южном Урале обезвредили банду рэкетиров и грабителей

На Южном Урале обезвредили банду рэкетиров и грабителей

В Челябинской области задержали лидера и участника преступной группировки.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска совместно с коллегами из ФСБ, оперативниками ОМВД по Коркинскому району при силовой поддержке СОБР выявили этническую банду, занимающуюся вымогательствами и грабежами на территории региона. Участниками группы оказались двое безработных мужчин 20 и 35 лет.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе оперативных мероприятий установлена причастность подозреваемых к двум преступным эпизодам. По фактам вымогательства возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, злоумышленники, угрожая насилием, в различные промежутки времени похитили у южноуральцев не менее 60 тысяч рублей.

При обыске в квартире одного из задержанных также изъято пневматическое ружье, переоборудованное для стрельбы боевыми патронами.

По факту незаконного приобретения и хранения оружия в отношении владельца возбуждено уголовное дело.

Лидер банды водворен в изолятор временного содержания, его пособник оставлен под подпиской о невыезде.

В настоящий момент следственные действия продолжаются, отрабатывается причастность рэкетиров к аналогичным преступлениям.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.04.17

Жителям Челябинска больше не придется ездить за чешской визой в Екатеринбург. / Астрономы определили состав планеты – двойника Земли. В глубинах ее океанов может существовать жизнь. / В Магнитогорске из-за детской сумки остановили движение трамваев.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter