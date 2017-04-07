На Южном Урале обезвредили банду рэкетиров и грабителей

Публикации за 07.04.17

В Челябинской области задержали лидера и участника преступной группировки.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска совместно с коллегами из ФСБ, оперативниками ОМВД по Коркинскому району при силовой поддержке СОБР выявили этническую банду, занимающуюся вымогательствами и грабежами на территории региона. Участниками группы оказались двое безработных мужчин 20 и 35 лет.

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В ходе оперативных мероприятий установлена причастность подозреваемых к двум преступным эпизодам. По фактам вымогательства возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, злоумышленники, угрожая насилием, в различные промежутки времени похитили у южноуральцев не менее 60 тысяч рублей.

При обыске в квартире одного из задержанных также изъято пневматическое ружье, переоборудованное для стрельбы боевыми патронами.

По факту незаконного приобретения и хранения оружия в отношении владельца возбуждено уголовное дело.

Лидер банды водворен в изолятор временного содержания, его пособник оставлен под подпиской о невыезде.

В настоящий момент следственные действия продолжаются, отрабатывается причастность рэкетиров к аналогичным преступлениям.

Челябинск, Юлия Димова

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