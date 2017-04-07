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Публикации за 07.04.17

В Магнитогорске машина скорой с грудным пациентом врезалась в легковушку

В Магнитогорске машина скорой с грудным пациентом врезалась в легковушку

В Магнитогорске автомобиль скорой помощи попал в ДТП.

Как передает корреспондент агентства , дорожная авария произошла сегодня на перекрестке улиц Карла Маркса и Сталеваров. Машина скорой с включенными спецсигналами на полном ходу въехала в стоявший на светофоре ВАЗ. По данным очевидцев, в момент происшествия в салоне медицинского авто находился младенец. Спустя 15 минут юного пациента передали другой бригаде медиков. «В машине был грудной ребенок, сама лично видела, как фельдшер нес его на руках, а мама рядом шла», – написала в соцсетях местная жительница. О состоянии попавшего в ДТП малыша очевидцы не сообщают.

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Обсуждая причины происшествия, некоторые горожане заявили, что водитель скорой буквально протаранил легковушку, в то время как мужчина за рулем ВАЗа не сумел перестроиться из-за образовавшейся на перекрестке пробки. «На самом деле, скорую было слышно издалека, – не согласился с мнением большинства другой очевидец. – Я был свидетелем аварии, стоял на светофоре за машиной, в которую затем въехала скорая. Весь правый ряд был свободен, куда я и перестроился». Пытаясь уйти от столкновения, водитель скорой также начал перестроение в соседнюю полосу, однако на обледенелой дороге не справился с управлением и ударил левым бортом легковушку.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.04.17

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