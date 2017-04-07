В Челябинске закрыли движение трамваев на Медгородок

Публикации за 07.04.17

В Челябинске временно закрыто движение трамваев до Медгородка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамваи маршрутов №6, №17 и №20 следуют до центра. Об этом сообщили в группе «Подслушано Челябинский транспорт» VK.

О причине остановки электротранспорта пока ничего не известно.

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Ранее закрывалось движение трамваев в обе стороны по улице Горького. Причиной послужила авария на трамвайных путях. Движение было запущено вновь около получаса назад.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.17

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