В Челябинске закрыли движение трамваев на Медгородок

В Челябинске временно закрыто движение трамваев до Медгородка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамваи маршрутов №6, №17 и №20 следуют до центра. Об этом сообщили в группе «Подслушано Челябинский транспорт» VK.
О причине остановки электротранспорта пока ничего не известно.
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Ранее закрывалось движение трамваев в обе стороны по улице Горького. Причиной послужила авария на трамвайных путях. Движение было запущено вновь около получаса назад.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 07.04.17
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