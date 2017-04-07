Сами не уничтожают, но и препятствуют: прокуратура обвинила чиновников Челябинска в бездействии

Публикации за 07.04.17

Челябинских чиновников обвинили в бездействии после вырубки полусотни ив в сквере на Захаренко.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, завершена проверка инцидента с вырубкой деревьев на северо-западе областного центра.

Напомним, история произошла в конце февраля нынешнего года: в сквере, расположенном рядом с домом №15 по улице Захаренко, неизвестные уничтожили 51 иву. В надзорном ведомстве оценили ущерб более чем в 1,9 миллиона рублей.

«Материалы прокурорской проверки направлены в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части третьей статьи 260Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений)», – констатировали в прокуратуре региона.

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Кроме того, в ходе проверки был выявлен факт бездействия должностных лиц главного управления архитектуры и градостроительства администрации Челябинска по внесению изменений в Правила застройки и землепользования, согласно которым территория, фактически занятая сквером, не имела соответствующего статуса лесопарковой зоны. В целях устранения данного нарушения прокурором Челябинска в администрацию городского округа внесено представление об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле органов прокуратуры.

Напомним, сразу после появления информации о вырубке в СМИ мэр Челябинска Евгений Тефтелев начал демонстрировать крайнее возмущение инцидентом и пообещал наказать виновных. Нарушителям, если они будут найдены, грозят достаточно серьезные затраты: помимо компенсации ущерба они могут быть оштрафованы на кругленькую сумму.

Челябинск, Виктор Елисеев

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