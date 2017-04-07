В центре Челябинска троллейбус на полном ходу потерял колесо (ФОТО)

Публикации за 07.04.17

В Челябинске у троллейбуса на полном ходу отвалилось колесо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел недалеко от ТРК «Родник». Фото с последствиями аварии опубликовано сегодня в социальных сетях.

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«Причина – срезало подшипник правого переднего колеса. Повреждена была цапфа, передние ресиверы, рулевая тяга и тормозной цилиндр», – прокомментировал поломку один из горожан.

Фото из группы «Подслушано Челябинский транспорт», VK

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.04.17

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