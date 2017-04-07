В Магнитогорске маршрутка едва не перевернулась после столкновения с седаном (ВИДЕО)

Публикации за 07.04.17

В Магнитке маршрутное такси едва не перевернулась после столкновения с легковушкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на улице Московская.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=ngDvNM_dwn0&rel=0">Video</a> Запись момента аварии с видеорегистратора опубликовали в социальных сетях.

Видно, что маршрутная «Газель» с пассажирами пытается обогнать по трамвайным путям автомобильную пробку. И неожиданно получает удар в правый бок.

Многие магнитогорцы винят в ДТП водителя легковушки: «Сейчас много народа через замощенные рельсы лезут наперерез сразу в полосы движения в обратную сторону, написала одна из участниц обсуждения. – Трудно выехать на полосу попутного движения и на светофоре развернуться что ли? Вот точно как бабки, которые за 10 метров от светофора дорогу перебегают».

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Правда, ей возразили, что до светофора ехать не обязательно: достаточно аккуратно и не торопясь перестроиться. «Вопрос полутора минут, – отметил один из магнитогорцев. – А теперь – полдня разборов и повышенный коэффициент по ОСАГО». Не говоря уже о том, что могли пострадать пассажиры маршрутки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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