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Челябинск

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Публикации за 07.04.17

В Коркино Mersedes уничтожил два автомобиля и самоликвидировался

В Коркино Mersedes уничтожил два автомобиля и самоликвидировался

В Коркино в одном дворе загорелись три автомобиля.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, ЧП произошло сегодня около 5 часов возле дома №1 по улице Ленина. Владельцы автомобилей Mersedes и Kia, услышав звуки сигнализации, выбежали во двор и обнаружили полыхающие машины.

«Новый День – Челябинск» , и

На место вызвали пожарных, через несколько минут возгорание ликвидировали.

В результате происшествия две иномарки выгорели полностью, пламя повредило и кузов припаркованной рядом «десятки».

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в салоне Mersedes.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причиненный автомобилистам ущерб оценили в 2 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.04.17

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