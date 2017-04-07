В Коркино Mersedes уничтожил два автомобиля и самоликвидировался

Публикации за 07.04.17

В Коркино в одном дворе загорелись три автомобиля.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, ЧП произошло сегодня около 5 часов возле дома №1 по улице Ленина. Владельцы автомобилей Mersedes и Kia, услышав звуки сигнализации, выбежали во двор и обнаружили полыхающие машины.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

На место вызвали пожарных, через несколько минут возгорание ликвидировали.

В результате происшествия две иномарки выгорели полностью, пламя повредило и кузов припаркованной рядом «десятки».

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в салоне Mersedes.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Причиненный автомобилистам ущерб оценили в 2 миллиона рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.04.17

В Магнитогорске маршрутка едва не перевернулась после столкновения с седаном (ВИДЕО). / В центре Челябинска троллейбус на полном ходу потерял колесо (ФОТО). / Сами не уничтожают, но и препятствуют: прокуратура обвинила чиновников Челябинска в бездействии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»