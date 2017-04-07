Челябинские власти разрешили строить на Успенском кладбище

Публикации за 07.04.17

Арбитражный апелляционный суд Челябинской области оставил в силе решение о незаконности договора аренды земли на Успенском кладбище.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, суд отклонил жалобы ООО «Уралмаш» и «ОптиМикс», заключивших краткосрочный договор аренды с комитетом по управлению имуществом и земельным отношениями администрации Челябинска.

Напомним, в октябре 2014 года чиновники передали коммерсантам участок площадью 1,66 гектара для строительства административного объекта с территорией для хранения транспорта на улице Радонежской в санитарно-защитной зоне Успенского кладбища. Расстояние до погоста в разных точках составляет от 2 до 52 метров.

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В ходе прокурорской проверки установлено, что договор заключен с превышением полномочий органов местного самоуправления. В соответствии с федеральным законодательством строительство капитальных объектов в санитарно-защитной зоне кладбищ, не связанных с обслуживанием погостов и не являющихся культовыми или обрядовыми, запрещено.

По требованию прокурора арбитражный суд признал сделку ничтожной. Арендатор обжаловал постановление суда в вышестоящую инстанцию, однако проиграл дело.

Челябинск, Юлия Димова

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