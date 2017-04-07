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Челябинск

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Публикации за 07.04.17

Юный челябинец едва не утонул, спасая скрипку

Юный челябинец едва не утонул, спасая скрипку

В центре Челябинска 10-летний мальчик едва не погиб в реке.

Как сообщили агентству в Челябинской городской службе спасения, ЧП на улице Кирова в районе автомобильного моста произошло накануне около 16 часов.

«Новый День – Челябинск» , и

Школьник вместе с младшим братом шел выступать в филармонию. Переходя реку по мосту, один из мальчишек случайно уронил в реку скрипку. Братья решили достать музыкальный инструмент, в итоге один из них прыгнул на тонкий лед и провалился в воду.

К моменту приезда спасателей школьник сумел самостоятельно выбрался из полыньи, держа в руках спасенную скрипку. С помощью лестницы и альпинистского снаряжения пострадавшего эвакуировали на берег. В результате происшествия ребенок повредил ногу и был передан сотрудникам скорой помощи.

Челябинск, Юлия Димова

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