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Челябинск

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Публикации за 07.04.17

На окраине Златоуста товарняк сбил южноуральца: мужчина скончался в больнице

На окраине Златоуста товарняк сбил южноуральца: мужчина скончался в больнице

В Челябинской области мужчина погиб после удара о грузовой поезд.

Как сообщили РИА в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, сотрудники ведомства проводят доследственную проверка по факту железнодорожного травмирования мужчины в Златоусте.

По предварительным данным, сегодня ночью на окраине Златоуста грузовым поездом травмирован местный житель, который шел в колее железнодорожного пути. Члены локомотивной бригады, увидев в габарите пути человека, незамедлительно подали звуковые сигналы и применили экстренное торможение. Однако из-за небольшого расстояния, а также высокой скоростью железнодорожного состава наезд предотвратить не удалось.

Мужчина получил множественные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в городскую больницу Златоуста, в которой от полученных травм скончался.

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В ходе проверочных мероприятий члены следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили личность пострадавшего, опросили членов локомотивной бригады грузового поезда, а также очевидцев произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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