Лже-банкиры из Челябинска выманили у жительницы Аткарска две тысячи рублей

Публикации за 07.04.17

Челябинские мошенники под видом кредиторов обманули жительницу Саратовской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшую среду к сотрудникам полиции Аткарска, что в Саратовской области, обратилась за помощью местная жительница, пожаловавшись на действия мошенников.

Женщина рассказала, что еще 7 марта этого года днем она отправила 2 тысячи рублей якобы с целью оформления кредитной карты в одном из банков Москвы, пишет «Аткарский Уездъ». Однако по сей день потерпевшая так и не дождалась ни обещанной кредитной карты, ни возврата уплаченных за нее денег.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Сотрудники полиции Аткарска инициировали проверку по факту мошеннических действий, в результате которой установили, что звонили неизвестные с абонентского номера, зарегистрированного в Челябинской области. Следствие по данному факту продолжается.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 07.04.17

На окраине Златоуста товарняк сбил южноуральца: мужчина скончался в больнице. / Интернет или голос: что преобладает в мобильном мире Овнов. / От стыда или от боли? В Озерске покраснели елки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»