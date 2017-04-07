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Публикации за 07.04.17

Лже-банкиры из Челябинска выманили у жительницы Аткарска две тысячи рублей

Лже-банкиры из Челябинска выманили у жительницы Аткарска две тысячи рублей

Челябинские мошенники под видом кредиторов обманули жительницу Саратовской области.

Как передает корреспондент РИА , в минувшую среду к сотрудникам полиции Аткарска, что в Саратовской области, обратилась за помощью местная жительница, пожаловавшись на действия мошенников.

Женщина рассказала, что еще 7 марта этого года днем она отправила 2 тысячи рублей якобы с целью оформления кредитной карты в одном из банков Москвы, пишет «Аткарский Уездъ». Однако по сей день потерпевшая так и не дождалась ни обещанной кредитной карты, ни возврата уплаченных за нее денег.

«Новый День – Челябинск» , и

Сотрудники полиции Аткарска инициировали проверку по факту мошеннических действий, в результате которой установили, что звонили неизвестные с абонентского номера, зарегистрированного в Челябинской области. Следствие по данному факту продолжается.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 07.04.17

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