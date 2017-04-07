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Челябинск

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Публикации за 07.04.17

Злоумышленники пытались вывезти из Челябинской области контрабандный лес

Злоумышленники пытались вывезти из Челябинской области контрабандный лес

Южноуралец пытался вывезти контрабандой 640 кубометров леса.

Как сообщили РИА в пресс-службе Уральского таможенного управления ФТС, мужчина перегонял лесоматериалы на территория Туркменистана.

По данным челябинских таможенников, незаконными поставками леса с территории Южного Урала занимался местный предпринимать, используя для этого подложные документы. Стоимость контрабандных материалов составила 2 миллиона 900 тысяч рублей, в общей сложности злоумышленник пытался вывезти за пределы России 640 кубометров лесоматериалов.

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Сейчас по факту незаконного вывоза стратегических ресурсов и товаров в крупном размере через таможенную границу России в отношении предпринимателя открыто уголовное производство, мужчине грозит крупный штраф либо до семи лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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