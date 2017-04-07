Люди ели друг друга не от голода: ученые посчитали калорийность человеческого мяса

Публикации за 07.04.17

Британский ученый опроверг версию появления каннибализма из-за голода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу археолог из Университета Брайтона Джеймс Коул пришел, рассчитав калорийность сырых тканей тела среднего мужчины и сопоставив ее с питательной ценностью других животных, доступных предкам человека, жившим в палеолите.

По словам ученого, рассказавшего о своем открытии на страницах Scientific Reports, питательная ценность 1 килограмма мяса взрослого мужчины составляет 1 тысяча 300 калорий. Джеймс Коул делает вывод, что человек по питательности уступает многим животным – мамонтам, зубрам, турам, медведям.

Так, 1 килограмм мяса мамонта позволяет выработать 2 тысячи калорий, а его общая питательная ценность при среднем весе мышечной ткани одного мамонта в 1 тысячу 800 килограммов составляет 3 миллиона 600 тысяч килокалорий. Калорийность 1 килограмма мяса тура составляет 2 тысяч 40 килокалорий, что позволяет оценить питательную ценность мяса одной особи в 979,2 тысячи килокалорий. Медведь и кабан дают 4 тысячи килокалорий на килограмм, а это значит, что удачная охота помогает обеспечить 600 тысяч и 324 тысячи килокалорий соответственно. Человек же в пресечете на мышечную массу может дать около 32 тысяч килокалорий.

При этом, отмечает археолог, человек отнюдь не являлся легкой добычей, а потому рассматривать себе подобных в качестве еды для древних людей было нецелесообразным. Вполне возможно, что каннибализм у предков человек имел ритуальный характер или выполнял социальную функцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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