В Челябинске сошел с рельсов трамвай, последствия ДТП устраняли 3 часа

В Челябинске сошел с рельсов трамвай.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 15:30 – вагон, следовавший по маршруту №16, в районе улицы Ворошилова неудачно повернул с проспекта Победы на разворотное кольцо. Трамвайное движение было остановлено. На устранение последствий аварии ушло ровно 3 часа.
В 18:30 движение трамваев по проспекту Победы восстановлено в обе стороны.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 08.04.17
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