В Челябинске сошел с рельсов трамвай, последствия ДТП устраняли 3 часа

Публикации за 08.04.17

В Челябинске сошел с рельсов трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел около 15:30 – вагон, следовавший по маршруту №16, в районе улицы Ворошилова неудачно повернул с проспекта Победы на разворотное кольцо. Трамвайное движение было остановлено. На устранение последствий аварии ушло ровно 3 часа.

В 18:30 движение трамваев по проспекту Победы восстановлено в обе стороны.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.04.17

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