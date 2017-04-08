Магнитогорский «Металлург» проиграл СКА из Санкт-Петербурга в первом матче финала Кубка Гагарина

Публикации за 08.04.17

«Магнитка» уступила питерским армейцам в первом домашнем матче финала Кубка Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с первых минут матча хоккеисты питерского СКА бросились атаковать ворота хозяев. Магнитогорцы не остались в долгу и также предприняли ряд атак на ворота гостей.

И все же открыли счет в матче питерцы. На 15-й минуте первого периода нападающий «Магнитки» Ян Коварж отправляется в бокс для штрафников за нарушение правил в борьбе на пятаке гостей. Казалось, хозяевам удалось выстоять в меньшинстве. Но за несколько секунда до окончания времени штрафа защитник СКА Патрик Херсли отдает пас Антону Белову, тот мощно бьет от синей линии, а у Василия Кошечкина не получается зафиксировать шайбу. Первым к упущенному голкипером магнитогорцев снаряду поспевает нападающий гостей Евгений Кетов – 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. При этом счете команды уходят на перерыв.

Второй период так же начинается с атаки гостей. Но на сей раз удача поворачивается лицом к «Металлургу». На 22-й минуте встречи хозяева провели затяжную атаку. В итоге нападающий «Магнитки» Ярослав Косов бьет от борта по воротам СКА, а форвард хозяев Евгений Тимкин удачно подставляет клюшку на пятаке – 1:1, магнитогорцы сравнивают счет.

После этого «Металлург» продолжил давление на оборону питерцев. Усилия не прошли даром: не прошло и полутора минут, как игроки СКА теряют шайбу в собственной зоне, и лидер хозяев Сергей Мозякин расстреливает ворота гостей из центра площадки – 2:1, «Магнитка» выходит вперед.

Пропущенная шайба не охладила атакующий пыл хоккеистов СКА. На протяжении следующих 10 минут питерцы упорно штурмовали ворота Кошечкина. Наконец, на 34-й минуте магнитогорцы теряют шайбу в средней зоне, нападающий гостей Никита Гусев вспарывает своей передачей оборону «Металлурга», и Евгению Дадонову не остается ничего, кроме как сравнять счет – 2:2.

Проходит чуть больше минуты, и форвард СКА Николай Прохоркин завершает розыгрыш Патрика Херсли и Александра Барабанова – 3:2, клуб из Санкт-Петербурга вновь вырывается вперед.

Однако точку во втором периоде поставил все-таки лидер Восточной конференции. В начале 37-й минуты встречи капитан гостей Илья Ковальчук за атаку соперника в область головы и шеи схлопотал 5-минутный штраф с последующим удалением до конца матча. Меньше, чем за минуту до второго перерыва Крис Ли отдает пас на Сергея Мозякина, лидер «Магнитки» выдерживает паузу и переправляет шайбу в круг вбрасывания Виктору Антипину, который посылает снаряд в верхний угол ворот гостей – 3:3, команды отправляются отдыхать так и не выяснив, кто сильнее.

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Третий период матча проходил в совершенно иной манере: за 7 минут игрового времени команды нанесли всего по одному удару по воротам соперника. На 52-й минуте встречи нервы не выдержали у Сергея Филиппова и Томаша Филиппи: хоккеисты сцепились в средней зоне и были отправлены отдыхать на скамейку штрафников.

На исходе 54-й минуты матча за задержку соперника клюшкой на 2 минуты площадку покидает защитник магнитогорцев Крис Ли. Питерцы тут же бросились в атаку. Не прошло и десяти секунд, как нападающие гостей Никита Гусев и Вадим Щипачев вывели на бросок Патрика Херсли – 4:3 в пользу СКА.

А за 3 минуты 1 секунду до конца периода нападающий питерцев Евгений Дадонов в одиночку вошел в зону хозяев, разобрался с Крисом Ли и увеличил преимущество гостей – 5:3.

На 59-й минуте ворота магнитогорцев покидает Василий Кошечкин – хозяева вшестером штурмуют ворота армейцев. Это дает надежду «Магнитке». За 11 секунд до финальной сирены Сергей Мозякин набрасывает шайбу на пятак перед воротами гостей, после нескольких рикошетов она попадает к Томашу Филиппи, и он сокращает разрыв в счете – 4:5.

Но на большее хозяевам времени не хватило. Итог – 5:4 в пользу СКА, и питерский клуб ведет в финале Кубка Гагарина – 1:0.

Челябинск, Виктор Елисеев

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