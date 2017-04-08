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Челябинск

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Публикации за 08.04.17

«А нам шампанского!» Ученые утверждают, что пить игристое полезно

«А нам шампанского!» Ученые утверждают, что пить игристое полезно

Бокал шампанского может заменить прогулку на свежем воздухе: ученые утверждают, что употребление этого напитка в малых дозах помогает нормализовать давление, понизить уровень холестерина и, как следствие, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

Как передает корреспондент РИА , шампанские вина изготавливают из особых сортов винограда, основные из которых «пино нуар», «шардоне» и «пино менье», богатые полифенолами, калием, магнием, витаминами группы В. Это позволяет уменьшать отеки, стабилизировать водный баланса в организме, укреплять сердечно-сосудистую систему, регулировать действие системы пищеварения. Ранее американские ученые обнародовали результаты исследований, проведенных в группе страдающих болезнью Альцгеймера: оказалось, что шампанское положительно влияет на участок головного мозга, отвечающего за состояние памяти. Разумеется, если употреблять опять же в малых дозах.

Челябинск, Игорь Юров

Челябинск. Другие новости 08.04.17

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