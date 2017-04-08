Проделки лангольеров? На Южном Урале под землю провалился КАМАЗ (ФОТО, ВИДЕО)

В Магнитогорске провалился под землю КАМАЗ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на перекрестке улиц Ручьева и Галиуллина. КАМАЗ дорожно-строительного управления провалился в огромную яму, вызволять грузовик из плена пришлось с помощью автокрана.
Процесс занял более получаса
Горожане сообщают, что эту дорогу ремонтировали в прошлом году
Магнитогорцы выдвигают версии, кто виноват в происшествии: «Сами попались на свою работу, очень показательно!» – обвиняют одни дорожников и предлагают: «Начальника ДСУ в этой яме закрыть на недельку, пусть подумает..».
. Другие считают, что это «грех» тепловиков: ямы после своих ремонтов плохо закапывают. Третьи считают, что дорогу подмыли стоки из прорванной канализации. Четвертые иронизируют: «Прям вижу заголовок новостей: «Российские лангольеры съели асфальт прям под машиной!»
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 08.04.17
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