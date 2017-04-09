Не опоздайте! Гороскоп РИА «Новый День» на 10 – 16 апреля 2017

Публикации за 09.04.17

Во вторую неделю апреля Солнце будет находиться в знаке Овна, а Меркурий в знаке Тельца, при этом с 10 апреля он двинется в обратном направлении. Венера всю неделю будет оставаться в пределах знака Рыб, а 15 апреля изменит направление своего движения с обратного на прямое. Марс остаётся у Тельца. Солнце в Овне поощряет стремление к лидерству, увеличивает решительность, усиливает волю, даёт энергию для преодоления трудностей, а также раскрывает организаторские способности людей. Благоприятный период для ответственной работы. Меркурий в Тельце нацелен на конкретный материальный интерес и проявляет практичность во всех своих действиях и устремлениях. Меркурий в этот период способствует приобретению и сохранению вещей, а также заставляет людей особенно упорно держаться за свои представления – они будут консервативны, осторожны, медлительны, не склонны к восприятию нового, недоверчивы. Это особенно важно в период, когда он начнёт двигаться в обратном направлении и из-за этого увеличится количество поломок, разрывов связи, опозданий, люди станут склонны легкомысленному отношению делам и невнимательны к деталям. Венера в Рыбах способствует развитию тайных симпатий, поскольку, одновременно усиливает и чувствительность, и деликатность, и ранимость. Подходящий период для сближения людей, имеющих похожий внутренний мир. Марс в Тельце помогает выполнять работу, требующую терпения и внимания. Не склонен к конфликтам, так как сосредоточен на конкретном деле, с другой стороны может быть придирчив и настойчив, когда это касается именно работы, важного вопроса.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Луной, Сатурна с Меркурием и Венерой, Юпитера с Марсом и Меркурием, а также Марса с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Ураном и Солнцем. В профессиональном плане гороскоп полностью благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Также хорошо оценивается перспективы финансовой деятельности. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже, как ожидается, в течение всего периода будет успешным, с перспективой улучшения к концу месяца. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный. Положительно оценивается и одиночная, и коллективная работа. Гармоничные аспекты ближних планет создадут благоприятные условия для сотрудничества с партнёрами: Овны активизируют свои интеллектуальные ресурсы и успешно используют свои дипломатические способности. Подходящее время для заключения договоров, обращения к руководству, вышестоящим инстанциям, а также к официальным органам и юридическим организациям. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

У Овнов-женщин ожидаются трудности в основной работе. Напряжённые аспекты Сатурна с Ураном и Луной сформируют условия, неблагоприятные для осуществления хозяйственных операций и административной деятельности. Возможны проблемы с коллегами. Напряжённый аспект Юпитера с Солнцем указывает на нежелательность проявления инициативы и осуществления самостоятельной работы, деятельности в одиночку. При этом гороскоп даёт положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими и местными деловыми партнёрами. Правда, в отношениях с местными партнёрами 12 апреля могут возникнуть небольшие сложности. Под воздействием гармоничного аспекта Меркурия с Юпитером у Овнов сложатся хорошие условия для интеллектуальной деятельности, а также для работы подготовительного характера: планирования, обсуждения совместных действий с партнёрами и коллегами, установления новых контактов, приобретения дополнительных знаний, средств, оборудования, и т.д. Гармоничные аспекты Сатурна будут направлять действия Овнов на укрепление их положения и упорядочивание их деятельности. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на весь период оцениваются негативно. Материальное положение благополучное, хотя 12 апреля возможны небольшие затруднения.

Телец

У Тельцов-мужчин в астрологическом фоне на вторую неделю апреля сохраняют своё влияние напряжённые аспекты Юпитера с Меркурием и Ураном, а также Сатурна с Марсом. По гороскопу, этот период для работы в основном неудачный. Наихудший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Не рекомендуется также иметь дело с официальными органами и юридическими организациями, нежелательно обращаться к вышестоящим инстанциям. Все важные дела лучше перенести на третью декаду месяца, когда астрологическая ситуация выправится. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами тоже негативный – и останется таким до конца апреля, поэтому нежелательно что-либо планировать на этот срок. В основной работе тоже всю неделю будут возникать проблемы, а благоприятные условия сформируются лишь в третьей декаде. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 11 – 14 апреля. В течение рабочей недели предпочтительна одиночная деятельность: для коллективной работы прогноз негативный. В гороскопе присутствует значительное число гармоничных аспектов, но судя по прогнозу, у Тельцов будет успешной в основном только подготовительная деятельность, а непосредственно осуществление планов лучше перенести. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой указывает на успешность контактов с окружающими и положительную роль личной активности в этом направлении. Тельцам удастся установить прочные контакты с партнёрами, а также достичь успеха при обращении в официальные органы и при решении юридических вопросов. Для выполнения основной работы и решения финансовых вопросов не подходят первые два дня недели, 10 – 11 апреля, на остальные дни прогноз благоприятный. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами характеризуется отрицательно, и прогноз останется таким до конца апреля. Не рекомендуется в этот период начинать совместную деятельность, включая совместное планирование. На этой неделе Тельцам рекомендуется коллективная работа, хотя и одиночная оценивается позитивно. Сложатся хорошие условия для укрепления своего профессионального положения и продвижения в карьере. Позитивный Сатурн поможет сосредоточиться в нужный момент и укажет правильное направление действия. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 13 апреля негативный, а далее благоприятный. Материальное положение на всю неделю благополучное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием, Марса с Ураном, и напряжённых аспектов Меркурия с Луной, Плутона с Венерой и Марсом, а также Солнца с Ураном и Нептуном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Благоприятен прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность характеризуются негативно. Хороший период для укрепления профессиональных позиций и продвижения в карьере. Гармоничный аспект Юпитера с Меркурием создаст благоприятные условия для развития местного бизнеса, а также повышения уровня профессионализма. Возможно возникновение новых перспективных связей, успешная работа с официальными органами, юридическими организациями, вышестоящими инстанциями. В начале недели, под влиянием Урана, может произойти неожиданное событие, создающее новую перспективу или позволяющее осуществить собственный план. Уран в этот момент усилит интеллектуальную активность Близнецов, поможет проявить творческие и деловые качества. Возможно везенье. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном неблагоприятный – ситуация будет неустойчивой. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин неделя для работы не подходит: астрологический фон сформируется преимущественно из напряжённых аспектов Меркурия с Венерой и Сатурном, а также Солнца с Ураном и Нептуном. Лучше всего выглядит прогноз по финансовой деятельности, но промежуток 11 – 13 апреля характеризуется негативно. В эти дни не следует проявлять активность, самостоятельность и вступать в споры. Всякие изменения в этот период приведут к неудаче. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Не рекомендуется на этой неделе иметь дело с официальными органами и юридическими организациями, нежелательны обращения к руководству и вышестоящим инстанциям. Для основной работы период тоже не подходит: рекомендуется ограничить свою деятельность самым минимумом. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами на этой недели тоже будет идти с трудом, но, по крайней мере, это окажется полезным, и положительные результаты проявятся во второй половине апреля. Гармоничный аспект Юпитера с Марсом создаст благоприятные условия для укрепления своего профессионального положения и продвижения в карьере. Возможны удачные деловые союзы с коллегами и партнёрами. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими благоприятный, за исключением выходных 15 – 16 апреля. Перспективы обустройства личной жизни характеризуются как ненадёжные. Материальное положение преимущественно благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется под влиянием гармоничных Нептуна и Урана, а также напряжённого аспекта Меркурия с Сатурном. Негативное влияние Сатурна проявится в основной работе. Рекомендуется в этот период не проявлять самостоятельность, инициативу, действовать в составе коллектива на вторых ролях. Усилия Раков должны быть направлены на сохранение и упрочение достигнутого положения, для продвижения карьеры период неблагоприятен. Положительно оценивается финансовая деятельность. Сотрудничество с местными партнёрами оценивается в основном как успешное, с перспективой улучшения. Взаимодействие с далёкими партнёрами, наоборот, будет неустойчивым, а перспективы в пределах апреля характеризуются отрицательно. Период подходит для экспериментов и поиска новых путей. Гармоничный Нептун активизирует творческие способности Раков и поможет в их реализации. Уран создаст благоприятные внешние условия для этого. Возможно неожиданное появление новой перспективы, удачное знакомство или успешное применение новых методов, оборудования, техники. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные. Материальное положение благополучное, за исключением 13 апреля.

У Раков-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов (включая личные финансы). В основной работе, а также при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами некоторые осложнения могут возникнуть 13 апреля. На остальные дни прогноз положительный. На всю неделю гороскоп рекомендует одиночную работу – для коллективной деятельности прогноз отрицательный. Также этот период не подходит для продвижения в карьере. В целом, сотрудничество с партнёрами следует оценивать как подготовительное, так как для серьёзной деятельности гораздо лучше подходит вторая половина апреля. Тем более, что гармоничный аспект Сатурна с Марсом указывает на необходимость энергичной и сосредоточенной деятельности, ориентированной на будущее. На этой неделе вполне возможно обговорить с партнёрами общий план и условия деятельности и заключить договор или соглашение, а во второй половине месяца уже можно будет приступить к его реализации. Также следует учитывать, что в этом случае контроль над осуществлением плана нужно будет взять на себя и далее постоянно проявлять свои деловые и лидерские качества. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение на весь период благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется из гармоничных аспектов Солнца с Луной и Юпитером, а также Меркурия с Венерой. Напряжёнными будут аспекты Марса с Юпитером и Меркурия с Сатурном. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, по прогнозу, будет идти с переменным успехом. Некоторые сложности ожидаются в начале недели 10 – 11 апреля. Негативное воздействие напряжённого аспекта Марса и Юпитера будет подталкивать Львов к принятию поспешного решения, из-за чего возможны конфликты с партнёрами и коллегами. Рекомендуется отказаться от споров и пойти на уступки. Кроме того, в эти дни нежелательно отправляться в командировку, дальнюю поездку. Несмотря на сложности, Львам лучше не отказываться от сотрудничества, поскольку, по прогнозу, преодоление первоначальных проблем приведёт во второй половине месяца к желательным результатам. В течение рабочей недели следует отдавать преимущество коллективной деятельности – личная инициатива окажется в основном неудачной, время для её проявления наступит только с 17 апреля. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение недели прогнозируются напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение на весь период благополучное.

У Львов-женщин в профессиональном плане гороскоп позитивный. Отрицательно оценивается только 13 апреля: в этот день не следует проявлять инициативу и принимать самостоятельное решение по работе с местными и далёкими деловыми партнёрами, лучше принять его на день раньше или позже. Но в целом отношения с партнёрами оцениваются положительно и, кроме того, гороскоп в этой деятельности демонстрирует их постепенное улучшение к концу месяца (то же самое относится к основной работе). Прогноз по финансовой деятельности на весь период положительный. Гороскоп рекомендует сосредоточиться на работе в одиночку, так как коллективная деятельность на этот период характеризуется в основном отрицательно. Также он даёт негативный прогноз по продвижению в карьере. Гармоничный аспект Урана с Юпитером создаст благоприятный фон для расширения сферы делового сотрудничества и проявления своих интеллектуальных и творческих качеств. Однако это, скорей всего, касается внутренней жизни Львов, так как для реализации подобных намерений в гороскопе указаний не видно. Вероятно, правильней посвятить эту неделю обдумыванию и планированию своих действий. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном негативный. Материальное положение благополучное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется из гармоничных аспектов Урана с Меркурием, Сатурна с Юпитером, Солнца с Меркурием и Венерой. Напряжёнными будут аспекты Марса с Меркурием и Венерой (кратковременно). Гороскоп в профессиональном плане полностью благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Он же является наиболее перспективным в апреле. Выполнение основной работы тоже характеризуется как успешное. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами 11 – 12 апреля ожидаются некоторые проблемы: по гороскопу возникнут трудности в деловом общении. Не рекомендуется также в эти дни обращаться к руководству и вообще вести важные переговоры. Под влиянием Меркурия возможны задержки информации, опоздания и поломка техники и средств связи. Уран с Меркурием создадут благоприятные возможности для проявления интеллектуальных качеств Дев, а Юпитер поможет расширить сферу деловых интересов. Возможно перспективное знакомство. Положительно оценивается командировка, дальняя поездка. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но большей частью благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, кроме промежутка 11 – 12 апреля. Материальное положение до 13 апреля напряжённое, а затем благополучное.

У Дев-женщин в основной работе ожидаются небольшие трудности 10, 12 и 14 апреля, которые возникнут из-за проблем с концентрацией внимания на мелких вопросах. Скорей всего, они будут касаться административной или хозяйственной деятельности. Прогноз по решению финансовых вопросов на весь период положительный. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже на всю неделю характеризуется как успешное. Положительно оценивается как коллективная, так и одиночная работа, при этом гармоничный аспект Плутона с Солнцем создаст подходящие условия для проявления инициативы и лидерских качеств. Возможно укрепление своих профессиональных позиций и выдвижение на некую ответственную должность или работу (хотя, по гороскопу, это не гарантирует каких-либо успехов или улучшения ситуации, но зато даёт перспективу). И если Солнце создаст подходящую ситуацию, Девы могут в этом вопросе пойти на риск. Ожидается также, что на этой неделе Девы будут воодушевлены каким-то событием, и это увеличит их шансы на достижение успеха. Под влиянием Венеры возрастёт роль общения с окружающими. Ситуация в доме, отношения с близкими до 13 апреля напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме 10 и 13 апреля, когда возможны незначительные проблемы.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой, Марсом и Ураном, а также Сатурна с Меркурием. Напряжёнными будут аспекты Марса с Плутоном и Юпитера с Нептуном, в начале и конце недели. В профессиональном плане гороскоп почти полностью благоприятный. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Для финансовой деятельности не подходит начало недели, 10 апреля, но на остальные дни прогноз положительный. Сотрудничество с местными партнёрами на всю неделю оценивается как успешное. Работа с далёкими партнёрами, тоже, но на воскресенье, 16 апреля, прогноз негативный. Не рекомендуется отправляться в командировку. В понедельник и в воскресенье не следует принимать самостоятельное решение и вступать в конфликты, споры. На остальное время гороскоп даёт одинаково благоприятный прогноз, как по коллективной, так и по одиночной работе. Гармоничные аспекты Нептуна создадут условия для проявления творческих способностей и деловых качеств в широком диапазоне деятельности. Меркурий и Сатурн будут способствовать продуктивной умственной активности, положительно проявят себя в работе, требующей сосредоточенности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением воскресенья, 16 апреля. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме 10 апреля. Материальное положение благоприятное, но в воскресенье 10 апреля могут быть проблемы.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При этом значительных достижений, по гороскопу, на этой неделе не будет. Некоторое улучшение ожидается во второй половине месяца. Прогноз по финансовой деятельности негативный. Всю важную работу лучше перенести на третью декаду. Ситуация с далёкими деловыми партнёрами в течение рабочей недели будет благоприятной, однако с выходных, 15 – 16 апреля, она испортится. Не рекомендуется начинать длительную совместную работу. На весь период предпочтительна коллективная деятельность, хотя в течение рабочей недели, кроме понедельника, Весы могут проявить инициативу и продемонстрировать лидерские качества. Тем не менее, не рекомендуется этим увлекаться. Усилия лучше направлять на укрепление существующего положения, чем на расширение сферы деловых интересов. Напряжённые аспекты Урана и Юпитера указывают на негативные последствия значительных изменений в работе, а также на объективные внешние препятствия. Новая деятельность, по гороскопу, приведёт к крупным убыткам. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, за исключение 13 и 15 апреля, кроме того, возможны проблемы во второй половине воскресенья.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Луной и Марсом, Меркурия с Сатурном, Марса с Ураном, Венеры с Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Солнца с Нептуном и Ураном, а также Марса с Юпитером. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Положительно характеризуется основная работа. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые проблемы возможны 13 апреля. Не рекомендуется в этот день начинать что-либо новое. Для работы с далёкими партнёрами не подходит середина недели, 11 – 13 апреля, здесь возможны ошибки из-за переоценки своих возможностей, а также конфликт с партнёрами. Не рекомендуется командировка. На весь период гороскоп даёт отрицательный прогноз по одиночной деятельности, и положительный по коллективной. Благотворное влияние Венеры будет помогать Скорпионам в отношениях с окружающими, через которых они могут открыть новые финансовых перспективы. Допускается некоторый риск в работе с финансами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением 13 апреля.

У Скорпионов-женщин наилучший прогноз тоже относится к финансовой сфере – он на всю неделю позитивный. Для остальной работы неделя не вполне подходит. По гороскопу, Скорпионам лучше сосредоточиться на сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – здесь, не считая выходных, 15 – 16 апреля, деятельность ожидается успешная. В основной работе на большую часть времени прогноз негативный, поэтому важные дела лучше перенести на вторую половину месяца. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется в основном негативно. Возможны только разовые успешные сделки. Долгосрочные совместные проекты нежелательны. В течение рабочей недели предпочтительна коллективная деятельность. Не рекомендуется проявлять инициативу, принимать на себя ответственность. Напряжённые аспекты Солнца будут создавать кратковременные, но частые препятствия для самостоятельных действий Скорпионов, поэтому нежелательны попытки каких-либо значительных изменений в работе. Также это неподходящее время для продвижения в карьере. Ситуация располагает с неторопливой, бесконфликтной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение благополучное, но на выходные ожидаются траты или потери.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Луной и Солнцем, а также Марса с Сатурном. Напряжённым будет аспект Солнца с Сатурном. Наилучшим можно считать прогноз по финансовой деятельности, а также по выполнению основной работы (хотя в понедельник в начале дня могут быть некоторые проблемы). В целом, неделя выглядит спокойной, ровной, без значительных событий. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит середина недели 11 – 12 апреля. Не рекомендуется в этот период навязывать своё мнение и осуществлять свой план действий. Неблагоприятные дни для работы с местными партнёрами – пятница и выходные, промежуток 14 – 16 апреля. Нежелательно в эти дни принимать ответственное решение или давать обещания. Гороскоп даёт положительный прогноз, как по коллективной, так и по одиночной деятельности, но в неблагоприятные дни Стрельцам лучше избегать личной ответственности. В целом, в эту неделю Стрельцам лучше заниматься укреплением своих позиций, упорядочиванием дел, административными, хозяйственными вопросами. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением конца недели 14 – 16 апреля. Материальное положение благополучное.

У Стрельцов-женщин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности: на весь период он позитивный и, кроме того, судя по гороскопу, Стрельцы смогут улучшить финансовые перспективы работы. В плане перспективы можно положительно оценить и сотрудничество с местными деловыми партнёрами: хотя в начале недели у Стрельцов возникнут небольшие затруднения, с 12 апреля ситуация исправится, и дальше до конца месяца будет становиться всё лучше и лучше. Сотрудничество с далёкими партнёрами оценивается положительно, однако никакие серьёзные достижения не ожидаются. В этом смысле, период подходит для совместного обсуждения и планирования деятельности, но не для её начала. В основной работе, по гороскопу, Стрельцы столкнуться с трудностями, которые продолжатся и на следующей неделе, но зато в последние дни апреля ожидается значительный успех. На этой неделе Стрельцы должны будут проявить самостоятельность в принятии решений. Возможно, им придётся в некоторых случаях идти против коллектива, настаивая на своём. При этом они окажутся в одиночестве, но события покажут их правоту. Гармоничные Марс и Сатурн придадут им силу и настойчивость. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются отрицательно. Материальное положение в промежуток 10 -12 апреля будет неустойчивым, а затем благополучным.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется из гармоничных аспектов Урана с Меркурием, Венеры с Марсом и Сатурном, Солнца с Меркурием и Марса с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Солнцем, Урана с Луной, Меркурия с Венерой. Наилучший прогноз относится к выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты ближних планет создадут благоприятные условия для делового общения и достижения положительных результатов. Подходящее время для обращения в официальные органы и юридические организации, в вышестоящие инстанции. Гармоничный аспект Урана и Меркурия усилить интеллектуальные способности Козерогов и создаст благоприятные условия для реализации новых проектов, возникновения ценных знакомств, открытия новых перспектив. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется положительно, хотя 10 и 13 апреля возможны небольшие затруднения. На всякий случай, в эти дни лучше воздержаться от принятия важных решений. Для финансовой деятельности подходит только первая половина недели, до 13 апреля. На всю неделю рекомендуется коллективная деятельность, хотя и работа в одиночку оценивается положительно – за исключением 10 и 13 апреля. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений отрицательный. Материальное положение благополучное, но 12 и 13 апреля возможны небольшие проблемы.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Но наиболее перспективным является выполнение основной работы: на весь апрель прогноз по ней позитивный, а к концу месяца ещё и ожидается улучшение. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами на этой неделе не рекомендуется, все важные дела и вопросы лучше перенести на вторую половину месяца. Прогноз по решению финансовых вопросов полностью благоприятный. В течение недели, по гороскопу, предпочтительна коллективная деятельность, хотя и самостоятельная работа не исключается. Влияние гармоничного аспекта Венеры и Сатурна указывает, что наилучшим будет вариант действия с учётом мнения коллег или партнёров. Возможно конструктивное обсуждение рабочих проблем с руководством, финансовая поддержка. В целом, эта неделя – период закрепления успехов и упрочения своего положения. Подходящий момент для продвижения в карьере. Благотворное воздействие Солнца и Плутона окажет фоновую поддержку Козерогом, благодаря которой обстоятельства будут складываться в их пользу. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Луной, Нептуна с Меркурием, Марса с Венерой. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Сатурном, Венеры с Ураном и Солнцем, вдобавок, в гороскопе присутствует аспект Плутона с Сатурном, который указывает на довольно тяжёлый период, в данном случае, в профессиональной деятельности. В соответствие с этим, гороскоп даёт отрицательный прогноз по продвижению в карьере, расширению сферы деловых интересов, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Водолеям рекомендуется сосредоточиться на выполнении основных профессиональных обязанностей и сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – тем более что в отношении этой деятельности у них неплохие перспективы. В течение недели Водолеям для достижения успеха придётся действовать самостоятельно, так как прогноз по коллективной деятельности отрицательный. Кроме того, ожидаются напряжённые отношения с коллегами. В работе с местными партнёрами рекомендуется применять творческий подход. Важную роль сыграет поступающая информация. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные. Материальное положение неустойчивое: ожидаются небольшие, но регулярно возникающие проблемы.

У Водолеев-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов: на весь период он позитивный. В отношениях с местными деловыми партнёрами 11 – 12 апреля, а также в воскресенье, 16 апреля, ожидаются некоторые осложнения, но зато у этой деятельности хорошие перспективы, поэтому стоит проявить упорство. При работе с далёкими деловыми партнёрами проблемы могут возникнуть в начале недели, 10 – 11 апреля, но дальше на весь период прогноз положительный. В основной работе в промежуток 10 – 11 апреля тоже возможны трудности, и тоже их преодоление компенсируется успехами во второй половине месяца. Гороскоп советует отдать предпочтение самостоятельной работе, хотя и прогноз по коллективной деятельности положительный – за исключением первых дней недели, 10 – 11 апреля. Водолеи могут оказать положительное влияние на коллег, возможно, дать ценный совет, однако им следует проявить разумную осторожность в вопросе принятия ответственности за результат. Подходящий момент для продвижения в карьере, возможно получение некоторого материального поощрения, но не рекомендуется на него рассчитывать. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 12 и 16 апреля. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений в основном благоприятные, но промежуток 11 – 12 апреля характеризуется отрицательно. Материальное положение в первой половине недели неудовлетворительное, а во второй – благополучное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на вторую неделю апреля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием, Сатурна с Венерой и Нептуна с Плутоном. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Положительно характеризуются и финансовая деятельность, и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогнозируется в основном успешная коллективная и одиночная деятельность, но, по гороскопу, значительную роль на этой неделе сыграют благоприятные обстоятельства, которые обеспечит благотворное влияние Плутона. В связи с этим, Рыбы могут пойти на риск в каком-либо ответственном вопросе, но лучше это делать во второй половине недели, после 12 числа. Гармоничный Меркурий создаст благоприятные возможности для использования деловых связей, а также для работы с вышестоящими инстанциями и официальными органами. Также положительно оценивается возможность решения юридических вопросов. В целом это хороший период для достижения успеха в любом выбранном направлении. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений на всю неделю благоприятный. Материальное положение тоже оценивается положительно.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Кроме того, он же и наиболее перспективный в апреле. Гармоничные аспекты Меркурия с Ураном и Венерой указывают как на повышенную работоспособность Рыб, так и на особую роль делового общения с партнёрами и окружающими, а также на благоприятные внешние обстоятельства. Положительно оценивается выполнение основных профессиональных обязанностей. Для финансовой деятельности, а также для работы с далёкими деловыми партнёрами подходит период до 14 апреля: пятница и выходные характеризуются негативно. В течение недели одинаково положительно оцениваются коллективная и одиночная деятельность. Хороший период для продвижения в карьере. Соединение Нептуна с Солнцем указывает на повышенную подверженность Рыб внешнему влиянию. Им следует проявить скептицизм в отношении любых идей и предложений со стороны, а также не помешает строже оценивать собственные идеи, особенно, грандиозные. В то же время, Нептун может помочь выразить и осуществить необычную и действительно ценную идею, поэтому нежелательно отказываться от неё только потому, что она необычная. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются положительно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение до 14 апреля благополучное, а в пятницу и выходные неудовлетворительное.

Москва, Денис Вербицкий

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