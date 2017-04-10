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Челябинск

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Публикации за 10.04.17

«Белое гетто»: в челябинском микрорайоне Парковый от передозировки умер мужчина, сбежавший от врачей

«Белое гетто»: в челябинском микрорайоне Парковый от передозировки умер мужчина, сбежавший от врачей

Челябинец, сбежавший от медиков, умер от передозировки в подъезде дома микрорайона Парковый.

Как передает корреспондент РИА , трагедия произошла в оном из домов на улице Бейвеля 9 апреля. О случившемся жители микрорайона рассказали в социальных сетях.

По словам челябинцев, четверо наркоманов – три мужчины и женщина – решили «расслабиться» в одном из подъездов многоквартирного дома, но не рассчитали с дозой. Жители вызвали скорую медицинскую помощь, чтобы спасти одного из челябинцев.

Когда врачи поднялись на этаж, приятель мужчины, на помощь которому вызвали медиков, бросился бежать. Челябинца удалось откачать. А вот сбежавшему помочь не получилось: его труп нашли на пятом этаже здания.

«Парковый как Чикаго…» – комментирует произошедшее один из участников группы. «Белое гетто…» – вторит ему другой.

«Новый День – Челябинск» , и

Отметим, что днем ранее на этой же улице произошла еще одна трагедия: мужчина забил доской от скамейки ухажера своей жены. Женщина некоторое время жила у своего поклонника, но потом решила вернуться к мужу. Это не понравилось любовнику, и в субботу, 8 апреля, он подкараулил свою бывшую пассию с ножом в руке. На выручку супруге бросился муж. Он оторвал от скамейки одну из досок и несколько раз ударил соперника по голове. Врачи «скорой» по прибытии на место инцидента констатировали смерть пострадавшего. Мужчина в настоящее время задержан, он уже дал признательные показания. Пока его версия происшедшего подтверждается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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