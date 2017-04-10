В Челябинске центр помощи детям оцепили из-за угрозы взрыва

Публикации за 10.04.17

В челябинском центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям искали бомбу.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе УМВД Челябинска, сегодня около 8 часов поступил звонок от сотрудников дошкольного учреждения, расположенного на улице Липецкой в Металлургическом районе. Педагоги обнаружили под окнами здания бесхозный пакет с огнетушителем.

На место выехали все экстренные службы. Полицейские оцепили территорию и вывели из помещений более двадцати взрослых. Эвакуация воспитанников центра не проводилась: в момент происшествия у детей еще не начались занятия.

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В ходе осмотра подозрительной находки установлено, что огнетушитель опасности не представляет. Владелец устроившего переполох пакета не установлен.

Впоследствии оцепление сняли, центр помощи детям возобновил работу.

Челябинск, Юлия Димова

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