А ты опять сегодня не пришел: экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич не явился на допрос

Публикации за 10.04.17

Экс-глава Южного Урала отправился в Лондон вместо того, чтобы явиться в Россию к следователям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 10 апреля в Екатеринбурге был назначен допрос экс-чиновника и экс-депутат в рамках расследования уголовного дела о получении взятки и подстрекательстве к клевете.

По информации адвокатов экс-губернатора, г-н Юревич вылетел из Израиля в Лондон для прохождения дополнительного медицинского обследования. По расчетам медиков, оно может занять около месяца.

Напомним, бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в получения взятки и подстрекательстве к клевете.

По данным следствия, находясь на посту южноуральского губернатора, Михаил Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 миллионов рублей.

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Кроме того, чиновник, по версии следователей, подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

На сегодняшний день объем его уголовного дела составляет 700 страниц. После появления о претензиях к нему со стороны СКР Михаил Юревич заявил, что готов дать следователям все необходимые объяснения. Однако повестки, предписывавшие ему явиться на допрос 17 и 20 марта, экс-губернатор проигнорировал. После этого СКР пригласил его для допроса 10 апреля, предупредив, что если пообщаться с экс-чиновником не удастся и на этот раз, Юревич будет объявлен в международный розыск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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