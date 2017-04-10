По улицам Челябинска гуляет медведь (ВИДЕО) / А в Магнитогорске отбирает у школьников телефоны

Публикации за 10.04.17

Жители Челябинска буквально в центре города наткнулись на гуляющего медведя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», косолапый бродил один.

«Самый распространенный стереотип об Урале? Шапки-ушанки и гуляющие по улицам медведи? Второе – точно не миф. Еду с утра в зал и вижу: по улицам города гуляет медведь», – комментирует автор видео, подчеркивая, что этот ролик был записан на ул. Островского.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=1NfqLV5aZ78&rel=0">Video</a> На опубликованных в сети кадрах видно, что медведь сидит на поводке, который не позволяет ему отойти далеко. При этом проходивший мимо мужчина не стал обращать на хищника никакого внимания, вероятнее всего, медведь появляется здесь очень часто.

Как оказалось, в ДК ЧЭРЗ выступает цирк. «У них есть медведь, вот его и выгуливали сегодня утром», – сообщил челябинский зоозащитник Карен Даллакян.

Отметим, что уральские медведи в последнее время совсем «распоясались». Так, в магнитогорском зоопарке медведица отобрала телефон у школьницы: девочка уронила аппарат в «пограничный вольер», и, пытаясь его достать, случайной подтолкнула палкой у клетки хищницы. Ты быстро подтянула телефон к себе и тут же засунула в рот, потом выплюнула, потом снова схватила зубами. В результате, гаджет восстановлению не подлежит.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 10.04.17

Организатор антикоррупционного митинга в Челябинске арестован на 10 суток. / А ты опять сегодня не пришел: экс-губернатора Челябинской области Михаил Юревич не явился на допрос. / В Челябинске центр помощи детям оцепили из-за угрозы взрыва. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»