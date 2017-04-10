В Сатке восьмилетнюю девочку едва не загрызла собака

Публикации за 10.04.17

Житель Сатки заплатит компенсацию за покусанного псом ребенка.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в надзорный орган обратилась мать восьмилетней девочки. Женщина пояснила, что 4 ноября прошлого года во дворе дома на ее дочь набросился соседский пес. Хозяин выпустил собаку на прогулку без намордника и не заметил, как она убежала.

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По данным заявительницы, после нападения животного у девочки резко ухудшилось эмоциональное состояние, родители обратились к врачу. Невролог диагностировал у школьницы ситуационный невроз, а также нарушение сна, назначив пострадавшей медикаментозное лечение.

По итогам прокурорской проверки установлено, что владелец пса не обеспечил безопасность окружающих. Согласно правилам выгула собак, выводить животных из жилых помещений разрешается только на коротком поводке или в наморднике, с номерным знаком на ошейнике (кроме щенков до трехмесячного возраста).

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать в пользу девочки компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и расходы на лечение – 500 рублей. Иск удовлетворен в полном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.

Челябинск, Юлия Димова

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