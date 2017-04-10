Жители южноуральского поселка 10 лет утопают в фекалиях

Публикации за 10.04.17

Поселок Трубный в Челябинской области вот уже десять лет утопает в фекалиях и канализационных стоках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке даже образовался настоящий ручей из фекалий, длина которого превышает две сотни метров – он топит подвалы, дома и местную дорогу. Об этом рассказал член общественного экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.

По словам южноуральцев, стоки не только топят улицу, но еще и попадают в жилые дома и расположенные здесь скважины, а некоторые домашние животные устраивают на стоках водопой и постоянно подхватывают кишечные инфекции.

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Причина проблемы кроется в резервуаре, который копит жидкие отходы из домов местного населения, уверены экологи. Сам этот резервуар по своему объему небольшой, поэтому он систематически переполняется, что и становится причиной разлива отходов. Местная администрация долгое время пыталась откачивать отходы, но сегодня это уже нужно делать практически ежедневно.

По факту отходы два-три раза в неделю вывозят на автомобилях в неизвестно направлении. Виталий Безруков утверждает, что на данный момент крайне важно обустроить отстойник и произвести монтаж локальных очистных сооружений, что потребует порядка полутора миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.04.17

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