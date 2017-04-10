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Челябинск

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Публикации за 10.04.17

Заросли вместо газонов? Челябинские чиновники опасаются повторения прошлогоднего сценария

Заросли вместо газонов? Челябинские чиновники опасаются повторения прошлогоднего сценария

В администрации Центрального района Челябинска обеспокоены резким падением стоимости работ по благоустройству в ходе аукционов.

Как передает корреспондент РИА , стоимость контрактов по благоустройство весной и летом 2017 года упала в ходе аукционов на 60%. Об этом сообщил глава Центрального района областного центра Виктор Ереклинцев.

«Мы провели торги по весенней санитарной уборке, вывозу мусора и летнему содержанию. По всем трем аукционам снижение цены составило 60%, – рассказал чиновник. – Это вызывает определенные опасения». По словам Виктора Ереклинцева, власти района обеспокоены возможностью повторения прошлогоднего сценария.

Напомним, летом 2016 года многие районы Челябинска затянуло дикорастущей травой: подрядчики не успевали скашивать буйную зелень. Не справились многие из них и с разбивкой клумб. Тогда глава Центрального района так же сетовал на резкое снижение цены в ходе торгов. Виктор Ереклинцев отмечал, что работа по федеральному закону №44 связывает районным администрациям руки: победу в конкурсе определяет не наличие у участников опыта, а исключительно цена.

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Не удивительны и нынешние опасения чиновников. «Предварительная цена на аукционе устанавливается с учетом затрат на выполнение работ в предыдущем году, – отметил глава Центрального района. – И падение ее на 60% не может не беспокоить. Хотя контракт мы заключили с подрядчиком, хорошо себя зарекомендовавшим зимой. Но одно дело – работа с января по март нынешнего года, и совсем другой – последующие 9 месяцев. В прошлом году выигравшая компания тоже не вызывала особенных нареканий, но когда наступила пора косить – подрядчик сам пришел к нам и признался, что не потянет».

Воздействовать на ситуацию районные администрации не могут. «Мы можем за месяц собрать достаточный материал для обращения в суд о принудительном расторжении контракта, – заявил г-н Ереклинцев. – Но пока идет суд, новый аукцион мы провести не сможем. Это все отнимает время».

Челябинск, Виктор Елисеев

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