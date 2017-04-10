«Свечка» вместо детсада: жители Паркового в Челябинске возмущены планами воткнуть рядом с ними еще две высотки

Публикации за 10.04.17

Застройщики микрорайона Парковый в Челябинске готовятся построить два дома на месте обещанного детского сада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 11 мая, в Доме архитектора состоятся публичные слушания по поводу строительства двух новых домов в челябинском микрорайоне Парковый. При этом строители уверены, что это мероприятие – не более чем формальность, и здания будут возведены в любом случае.

Возмущенные жители микрорайона обсуждают известие о мероприятии, на которое их городские власти, по привычке, не пригласили, а тему слушаний предусмотрительно завуалировали.

«Информация по поводу строительства новых домов в нашем микрорайоне – это реальная информация! – пишут челябинцы в социальных сетях.– Планируется строительство двух домов вместо садика во дворах между домами П. Сумина, 26 и 16, а также домами между П. Сумина, 26 и ул. Татищева (лесом). Но без публичных слушаний они не смогут начать строительство. Публичные слушания, куда мы все можем прийти и проголосовать против, назначены на 11 мая. Подтверждение информации на сайте «Вечернего Челябинска», вкладка «Официально». Здесь границы района обозначены Новоградским проспектом, улицей Татищева и границей Челябинска, если посмотреть на карту, то мы увидим, что это и есть наш микрорайон, а улицы П. Сумина и П. Столыпина не фигурируют здесь, чтоб не привлекать наше внимание! Видимо, застройщик хочет провести слушания по-тихому, и 12 мая начать строительство, геологические скважины уже сделали, проект планировки готов и готовятся проекты домов, это подтвержденная информация».

Больше всего жителей микрорайона возмутило, что жилые дома планируется построить на месте, где первоначально намеревались возвести здание для дошкольного учреждения. «Мне вот интересно, они думают, что у нас так мало детей тут что ли? – пишет одна из челябинок. – Раз хотят оставить всего один садик на 160 мест! У меня слов просто нет, одни эмоции!» Ее поддерживают соседи по микрорайону. «Надо выходить всем против строительства, – подчеркнул участник интернет-сообщества. – Садик был в генплане, за счет чего они заманили столько молодых семей».

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А кое-кто уже подумывает съехать из микрорайона. «Как так-то… – комментирует житель Паркового. – Ничего не будет? Поэтому Сумина и не торопятся закатывать. У меня один в школу ходит, второй в садик пойдет. Брали квартиру по цене и по удобству (в плане школы и садика), а по факту… Хотели летом «расширяться», но если это правда, то не в этом районе».

Между тем, строители уверены, что возведение новых домов – дело решенное. «Сейчас звонил товарищу (работает начальником участка в строительной компании), так он удивился, что я не знаю об этой застройке, – написал еще один участник обсуждения. – Говорит, что дома будут, а слушания – «это формальность», так что нужно всем идти на слушания, а иначе – дома вместо садиков!»

Пока жители Паркового твердо намерены принять участие в слушаниях и не дать реализоваться планам строителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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