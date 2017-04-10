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Челябинск

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Публикации за 10.04.17

Жильцы челябинской пятиэтажки рискуют оказаться под руинами

Жильцы челябинской пятиэтажки рискуют оказаться под руинами

В Челябинске жители одного из домов, который попросту начинает, рассыпаться, пытаются отстоять право на спокойное безопасное жилье.

Как передает корреспондент РИА , оказалось, УК продала подвальное помещение в доме по улице Энгельса магазину.

Информация о продаже подвала дома за 24,5 миллиона рублей стала известна из сети Интернет. Сразу же после продажи здесь началась масштабная перепланировка. Собственники квартир утверждают, что попытки нового хозяина подвальных помещений прорубить двери в несущих стенах стали причиной того, что дом дал трещину.

Возмущению граждан нет предела, сообщает «31tv». Как ни крути, но коридоры, подвалы и чердаки являются общедомовой собственностью, распоряжаться которой могут лишь владельцы квартир, которые не давали своего разрешения на продажу. В результате было решено подавать в суд, который жильцы дома с легкостью выиграли.

«Новый День – Челябинск» , и

Позднее стало известно, что подвал не продали, а якобы отдали за долги – за бесценок. Более того, была найдена и проектная документация на эти помещения. Суд Центрального района Челябинска все нелегальные документы признал ничтожными, а общедомовое имущество постановил вернуть собственникам.

Однако владелец торгового предприятия подал апелляцию. Сейчас апелляционная жалоба рассматривается в областном суде, тем временем, собственники квартир пытаются собрать деньги на судебные тяжбы. Все, чего они хотят добиться – чтобы дом, построенные в полвека назад, не рассыпался у них на глазах.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 10.04.17

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