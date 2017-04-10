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Челябинск

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Публикации за 10.04.17

Жителям южноуральского поселка запретили пить водопроводную воду

Жителям южноуральского поселка запретили пить водопроводную воду

Роспотребнадзор запретил жителям поселка Красногорский пить водопроводную воду.

Как сообщили РИА в пресс-службе администрации Еманжелинского района, централизованное водоснабжение 30% жителей поселка Красногорского, пользовавшихся водой из реки Увелка, было приостановлено на минувших выходных в связи с ухудшением качества воды по предписанию Роспотребнадзор.

По данной ситуации состоялось срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством главы муниципалитета Евгения Светлова, на котором было принято решение об организации подвозки чистой питьевой воды населению, а также составлено обращение в министерство экологии Челябинской области, природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Россельхознадзор с целью определения источника загрязнения.

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Сегодня, 10 апреля, на внеплановом заседании КЧС на основании последних лабораторных анализов, предоставленных Роспотребнадзором, было принято решение о возобновлении подачи воды жителям поселка с уведомлением об ее использовании только в бытовых целях. Подвозка чистой питьевой воды будет продолжена в соответствии с графиком до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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