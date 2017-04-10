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Челябинск

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Публикации за 10.04.17

В Челябинске гипермаркет эвакуировали из-за подозрительной коробки в камере хранения

В Челябинске гипермаркет эвакуировали из-за подозрительной коробки в камере хранения

Гипермаркет на северо-западе Челябинска эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня утром в гипермакете «Лента» на Тополиной аллее. Причиной эвакуации стала подозрительная коробка, найденная в камере хранения магазина.

Сотрудники МЧС и полиции оцепили здание гипермаркета, расположенного на улице Академика Сахарова после того, как в 8:40 минут отдел МВД поступило сообщение о подозрительном предмете.

«Новый День – Челябинск» , и

Подозрительную коробку изъяли из камеры хранения. К счастью, тревога оказалась ложной, и спустя какое-то время оцепление было снято. Как выяснилось при вскрытии подозрительно коробки, внутри нее лежали посуда и немного одежды, никаких опасных предметов и, тем более, взрывных устройств внутри не обнаружили.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 10.04.17

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