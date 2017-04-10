Жительница Снежинска потеряла деньги из-за кредита в социальной сети

Публикации за 10.04.17

Жительница Челябинской области лишилась 5 тысяч рублей, клюнув на удочку интернет-мошенников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, доверчивая женщина решила оформить кредит на 100 тысяч рублей через интернет, однако в результате получила не только 100-тысячный долг, но еще и осталась без денег.

Как установили следователи, в феврале этого года жительница Снежинска оформила в социальной сети заявку на выдачу кредита. Выслав все необходимые бумаги, она получила на электронную почту сообщение о том, что ее займ одобрен и необходимо внести комиссионную плату в 5 тысяч рублей. Доверчивая «клиентка» тут же перевела средства, однако обещанного кредита так и не дождалась.

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Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества, пытаются установить лиц, причастных к совершению этого преступления.

Челябинск, Олег Кирьянов

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